Команді Нурмагомедова не цікавий бій із Мак-Грегором

Джерело - isport.ua.
Чемпіону UFC у легкій вазі Хабібу Нурмагомедову (27-0) не цікавий реванш із Конором Мак-Грегором (21-4).
Про це розповів менеджер російського бійця Алі Абдель-Азіз.
"Дана Вайт великий промоутер і я дуже поважаю його. Завдяки йому люди заговорили про Конора і про Хабіба. Він робить Конора ще більш згадуваним. Ми не проти, він робить свою справу. Він просуває бої. У нього є свої плани, а у Хабіба - свої.
Актуально: Батько Нурмагомедова готовий битися із Мак-Грегором
Іноді наші погляди розходяться, але іноді ми приходимо до спільної думки, але нам не цікавий бій з Мак-Грегором. До того ж, я не виключаю, що він може програти Дональду Серроне", - розповів Абдель-Азіз.
Нагадаємо, Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне.
Також, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.