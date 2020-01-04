Команді Нурмагомедова не цікавий бій із Мак-Грегором

Чемпіону UFC у легкій вазі Хабібу Нурмагомедову (27-0) не цікавий реванш із Конором Мак-Грегором (21-4).

Про це розповів менеджер російського бійця Алі Абдель-Азіз.

"Дана Вайт великий промоутер і я дуже поважаю його. Завдяки йому люди заговорили про Конора і про Хабіба. Він робить Конора ще більш згадуваним. Ми не проти, він робить свою справу. Він просуває бої. У нього є свої плани, а у Хабіба - свої.