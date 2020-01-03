Тренер назвав тактику Серроне на бій проти Мак-Грегора

Дональда Серроне (36-13-1) планує довести бій проти Конора Мак-Грегора (21-4) до кінця.

Про це розповів тренер бійця Джафарі Ваньє.

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"У команди Конора має бути набагато більше приводів для занепокоєння, ніж у нас. У нас багаторазові перемоги нокаутом і рішеннями. Ніхто взагалі давно не бачив, як Конор б'ється. Ми плануємо довести цей бій до кінця", - розповів Ваньє.