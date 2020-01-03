 Чемпіонку Франції спіймали на вживанні кокаїну | Фігурне катання | Champion.com.ua
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Чемпіонку Франції спіймали на вживанні кокаїну

Сьогодні 13:25 69 0
У крові Лекавельє виявили кокаїн
Чемпіонку Франції спіймали на вживанні кокаїну
#Лекавельє, #Франція

Джерело - gazeta.ua.

23-річна французька фігуристка Лорін Лекавельє, яка тренується з минулого літа в Італії, не з'являлася на змаганнях з кінця вересня.

Все через провалений тест на допінг, який показав наявність наркотиків у крові фігуристки.

Тепер антидопінгові організації мають визначити покарання для Лекавельє.Приймати участь в офіційних змаганнях вона не може.

Лорін Локавельє є чемпіоном Франції з фігурного катання 2017 року. На чемпіонаті Європи-2019 зайняла 5 сходинку.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени. 

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