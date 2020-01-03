Пономарьов: Готовий запропонувати свою кандидатуру на посаду тренера збірної України

Український гросмейстер Руслан Пономарьов готовий на посаді головного тренера збірної України замінити Олександра Сулипу.

Про це він заявив в інтерв'ю КП.

"Я думаю, коли немає єдності в команді, керівництву простіше домовитися з гравцями окремо. Це робить процеси в федерації непрозорими, і підвищує можливості для зловживань і корупції.

Сулипа хоче залишитися головним тренером - що б то не стало. Нехай навіть під його керівництвом залишиться не вся збірна, а її половина.

Переговорів з іншими федераціями я не веду. Але в історії шахів вихід з федерації не рідкість. Карлсен вийшов з норвезької федерації. Або Аліреза Фіруджа з Ірану, який грав під прапором ФІДЕ.

У війні української федерації зі своїми ж спортсменами немає переможців. Все зайшло занадто далеко, і тільки новий тренер зміг би об'єднати шахістів. Якщо ситуація стане зовсім патова, готовий тимчасово на посаду тренера запропонувати свою кандидатуру", - зазначив Пономарьов.