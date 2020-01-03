Арещенко: Ні я, ні Ельянов переговорів з іншими федераціями не ведемо

Українських гросмейстерів Олександра Арещенка, Павла Ельянова і Руслана Пономарьова почали звинувачувати в якомусь сепаратизмі.

Про це заявив Арещенко в інтерв'ю КП.

"Я, Ельянов і Пономарьов заявили, що хочемо тимчасово вийти з федерації. Нас почали звинувачувати в якомусь сепаратизмі, відсутності патріотизму і т.д.

Ні я, ні Ельянов ніяких переговорів з іншими федераціями не ведемо. Ми виходимо зі складу федерації тимчасово, в знак протесту.

У нас з федерацією був усний договір: Сулипа погодився стати старшим тренером, а головним - Баклан.

Але на комісії директор Федерації шахів України Юрій Гнип зробив з точністю до навпаки - Сулипа став головним.

Після цього шахісти написали відкритого листа про небажання виступати в збірній", - зазначив Арещенко.