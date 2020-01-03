Арещенко: Ні я, ні Ельянов переговорів з іншими федераціями не ведемо

Джерело - Tribuna.com.
Українських гросмейстерів Олександра Арещенка, Павла Ельянова і Руслана Пономарьова почали звинувачувати в якомусь сепаратизмі.
Про це заявив Арещенко в інтерв'ю КП.
"Я, Ельянов і Пономарьов заявили, що хочемо тимчасово вийти з федерації. Нас почали звинувачувати в якомусь сепаратизмі, відсутності патріотизму і т.д.
Ні я, ні Ельянов ніяких переговорів з іншими федераціями не ведемо. Ми виходимо зі складу федерації тимчасово, в знак протесту.
У нас з федерацією був усний договір: Сулипа погодився стати старшим тренером, а головним - Баклан.
Але на комісії директор Федерації шахів України Юрій Гнип зробив з точністю до навпаки - Сулипа став головним.
Після цього шахісти написали відкритого листа про небажання виступати в збірній", - зазначив Арещенко.
Раніше українські шахісти попросили міністерство спорту переглянути вибір головного тренера збірної.
Один з українських гросмейстерів Павло Ельянов заявив, що більше не буде виступати за збірну України через невиконання їх прохання до федерації змінити тренера національної команди.