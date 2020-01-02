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Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу

Сьогодні 20:09 360 2
Українець став третім у категорії
Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу
#Беленюк, #Борець року

Джерело - iSport.ua.

За підсумками року до трійки найкращих у номінації Борець року 2019 у категорії Греко-римська боротьба увійшов Жан Беленюк.

Про це повідомляє United World Wrestling.

Українець став третім у категорії. Переможці визначалися за результатами рейтингових турнірів, континентальних і світових першостей.

Беленюк набрав 82 бали і поділив третє місце з росіянином Мусою Євлоєвим. Першим став угорець Віктор Лорінца (92 бали), який програв Беленюк в фіналі чемпіонату світу. Другий - японець Синобу Ота (88 балів).

В якості нагороди Беленюк отримає від United World Wrestling 45 тисяч швейцарських франків (близько 120 тисяч гривень).

Раніше, Беленюк зазначав, що спорт поза політикою не існує.

Нагадаємо, Беленюк ініціював підвищення преміальних для успішних спортсменів.

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