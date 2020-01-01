Українка Білодід увійшла до ТОП-15 найкращих спортсменок року

Білодід посіла 12-е місце

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід посіла 12-е місце у рейтингу найкращих спортсменок 2019 року, який був опублікований Міжнародною асоціацією спортивної преси (AIPS).

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За українку було віддано 87 голосів, що склало 2,89% від загальної кількості. Переможницею щорічного голосування стала американська спортивна гімнастка Сімона Байлз, друге місце зайняла капітан жіночої збірної США з футболу Меган Рапіно, а третє – ямайська легкоатлетка Шеллі Енн Фрейзер-Прайс.

Варто відзначити, що у 2019 році Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо та принесла Україні золоту медаль на Європейських іграх, які пройшли у Мінську.

Раніше, Пономарьов відреагував на скандал навколо призначення федерацією шахів головним тренером збірної Олександра Сулипа.