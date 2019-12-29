Ємельяненко може провести поєдинок проти Барнетти

Наступним суперником важковаговика Bellator Федора Ємельяненка може стати екс-чемпіон UFC у важкому дивізіоні Джош Барнетт.

Про це заявив президент Bellator Скотт Кокер.

"Наступний суперник Федора? На жаль, не так давно отримав травму Джош Барнетт. Але я б хотів організувати такий бій.

Якщо Джош і Федір захочуть цього, зрозуміло", - заявив Кокер.