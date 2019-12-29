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Ємельяненко може провести поєдинок проти Барнетти

Сьогодні 15:33 188 0
Екс-чемпіон UFC може зустрітися з росіянином
Ємельяненко може провести поєдинок проти Барнетти
#Барнетт, #Ємельяненко

Джерело - Tribuna.com.

Наступним суперником важковаговика Bellator Федора Ємельяненка може стати екс-чемпіон UFC у важкому дивізіоні Джош Барнетт.

Про це заявив президент Bellator Скотт Кокер.

"Наступний суперник Федора? На жаль, не так давно отримав травму Джош Барнетт. Але я б хотів організувати такий бій.

Якщо Джош і Федір захочуть цього, зрозуміло", - заявив Кокер.

Свій останній на даний момент бій Барнетт провів у вересні 2016 року, перемігши Андрія Орловського.

Барнетт повинен був провести бій проти Ронні Маркеса на Bellator 235, але знявся через хворобу.

Раніше, Ємельяненко нокаутував Джексона у першому раунді.

Нагадаємо, Ємельяненко нокаутував Кокляєва у першому раунді.

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