Ємельяненко може провести поєдинок проти Барнетти

Джерело - Tribuna.com.
Наступним суперником важковаговика Bellator Федора Ємельяненка може стати екс-чемпіон UFC у важкому дивізіоні Джош Барнетт.
Про це заявив президент Bellator Скотт Кокер.
"Наступний суперник Федора? На жаль, не так давно отримав травму Джош Барнетт. Але я б хотів організувати такий бій.
Якщо Джош і Федір захочуть цього, зрозуміло", - заявив Кокер.
Свій останній на даний момент бій Барнетт провів у вересні 2016 року, перемігши Андрія Орловського.
Барнетт повинен був провести бій проти Ронні Маркеса на Bellator 235, але знявся через хворобу.
Раніше, Ємельяненко нокаутував Джексона у першому раунді.
Нагадаємо, Ємельяненко нокаутував Кокляєва у першому раунді.