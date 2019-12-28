Галичанка та Орбіта здобули перемоги. Результати матчів 8 туру Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі восьмого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.
Галичина, Орбіта і Волинь-Університет святкували впевнені перемоги відповідно над Білозгаром, Регіною і Університет-ШВСМ.
Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.
Жінки.
8тур
27 грудня
Орбіта – Регіна 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 26:24)
Білозгар - Галичанка 0:3 (22:25, 18:25, 21:25)
Волинь-Університет – Університет-ШВСМ 3:0 (25:10, 25:17, 25:17)
28 грудня
Орбіта – Регіна 3:0 (25:20, 25:17, 25:10)
Білозгар - Галичанка 0:3 (15:25, 27:29, 17:25)
Волинь-Університет – Університет-ШВСМ 3:0 (25:19, 25:12, 25:16)
Раніше, Прометей програв дебютний матч у Кубку Виклику.
Нагадаємо, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.