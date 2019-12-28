 Галичанка та Орбіта здобули перемоги. Результати матчів 8 туру Суперліги | Волейбол | Champion.com.ua
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Галичанка та Орбіта здобули перемоги. Результати матчів 8 туру Суперліги

Сьогодні 21:55 149 0
Хімік і Прометей не грали у ці дні
Галичанка та Орбіта здобули перемоги. Результати матчів 8 туру Суперліги
#Орбіта, #Регіна

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі восьмого спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Галичина, Орбіта і Волинь-Університет святкували впевнені перемоги відповідно над Білозгаром, Регіною і Університет-ШВСМ. 

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу. 
Жінки. 
8тур
27 грудня 

Орбіта – Регіна 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 26:24)

Білозгар - Галичанка 0:3 (22:25, 18:25, 21:25)

Волинь-Університет – Університет-ШВСМ 3:0 (25:10, 25:17, 25:17)

28 грудня 

Орбіта – Регіна 3:0 (25:20, 25:17, 25:10)

Білозгар - Галичанка 0:3 (15:25, 27:29, 17:25)

Волинь-Університет – Університет-ШВСМ 3:0 (25:19, 25:12, 25:16)

Раніше, Прометей програв дебютний матч у Кубку Виклику.

Нагадаємо, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.

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