ВАДА наполягатиме на санкціях щодо Росії у Спортивному арбітражі

У Росії не згідні із рішенням ВАДА

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) наполягатиме на санкціях щодо Російського антидопінгового агентства під час розгляду справи у Спортивному арбітражі (CAS).

Про це розповіли у ВАДА.

"ВАДА наполягає, що рішення, прийняті 9 грудня, були слушними. Пропоновані жорсткі наслідки покликані надійно захищати цілісність чистого спорту по всьому світу. Ми будемо захищати це рішення в CAS", - розповіли представники ВАДА.

Нагадаємо, Російська антидопінгова агенція (РУСАДА) подала апеляцію на рішення ВАДА про відсторонення російських спортсменів від великих міжнародних змагань на чотири роки.

Раніше, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.