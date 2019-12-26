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Фінансування спорту в Україні у 2020 році зросте на 50 відсотків

Вчора 21:54 171 0
Мінфін на 100% виконало свої зобов’язання
Фінансування спорту в Україні у 2020 році зросте на 50 відсотків
#Мінфін, #спорт, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Станом на 24 грудня 2019 року Міністерство фінансів на 100% виконало свої зобов’язання і перерахувало всю суму коштів на потреби спорту.

Про це Міністерство повідомляє у Facebook.

"Для того, щоб наші олімпійці та паралімпійці гідно представили Україну, Уряд виділив 1,4 млрд грн на підготовку та участь спортсменів у змаганнях. Взагалі видатки державного бюджету на розвиток вітчизняного спорту у 2020 році зростуть на 50% (1,8 млрд грн) і становитимуть 5,4 млрд грн.

Для порівняння видатки держбюджету на спорт у 2019 році становили 3,6 млрд грн, з яких на розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту було виділено 1,9 млрд грн, а 200,7 млн грн було виділено на Експеримент, запроваджений за ініціативи спортивних федерацій", - повідомляє Мінфін.

Раніше, Гоцул заявляв про недостатність фінансування легкоатлетів.

Нагадаємо, у кожній області України буде побудовано мультиспортивний комплекс.

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