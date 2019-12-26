Джерело - Tribuna.com.
З 2021 року найкращі українські спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави.
Про це заявив заступник Міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін.
"Думаємо, з 2021 року запрацює індивідуальна підтримка топ-100 спортсменів. Вони будуть визначатися по світовому рейтингу, за результатами. Вони будуть отримувати пряме фінансування на ті програми, які вони самі собі вибирають.
Тобто гроші будуть виділяти безпосередньо їм, а не на спорт, ні на федерації", - зазначив Шумілін.
Раніше, колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади.
Нагадаємо, Україна дійсно може претендувати на проведення Олімпійських ігор.