В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024

У міністерстві ставлять амбітні цілі перед українськими спортсменами

Міністерство культури, молоді та спорту презентувало Стратегію розвитку до 2032, в якій зазначено медальний план України на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє xsport.ua.

У Парижі від українських олімпійців будуть очікувати потрапляння у ТОП-20 медального заліку. Відзначимо, що на Олімпіаду у Токіо ставиться завдання здобути 35 медалей.

Результати України на літніх Олімпійських іграх:

1996 Атланта - 23 медалі (9-2-12) - 9 місце в медальному заліку.

2000 Сідней - 23 медалі (3-10-10) - 21 місце.

2004 Афіни - 22 медалі (8-5-9) - 13 місце.

2008 Пекін - 22 медалі (7-4-11) - 12 місце.

2012 Лондон - 19 медалей (5-4-10) - 14 місце.

2016 Ріо-де-Жанейро - 11 медалей (2-5-4) - 31 місце.

Раніше, стали відомі призові за медалі Олімпійських ігор-2020 для українських спортсменів.

Нагадаємо, Україна дійсно може претендувати на проведення Олімпійських ігор.