В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024

Джерело - xsport.ua.
Міністерство культури, молоді та спорту презентувало Стратегію розвитку до 2032, в якій зазначено медальний план України на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
Про це повідомляє xsport.ua.
У Парижі від українських олімпійців будуть очікувати потрапляння у ТОП-20 медального заліку. Відзначимо, що на Олімпіаду у Токіо ставиться завдання здобути 35 медалей.
Результати України на літніх Олімпійських іграх:
1996 Атланта - 23 медалі (9-2-12) - 9 місце в медальному заліку.
2000 Сідней - 23 медалі (3-10-10) - 21 місце.
2004 Афіни - 22 медалі (8-5-9) - 13 місце.
2008 Пекін - 22 медалі (7-4-11) - 12 місце.
2012 Лондон - 19 медалей (5-4-10) - 14 місце.
2016 Ріо-де-Жанейро - 11 медалей (2-5-4) - 31 місце.
Раніше, стали відомі призові за медалі Олімпійських ігор-2020 для українських спортсменів.
Нагадаємо, Україна дійсно може претендувати на проведення Олімпійських ігор.