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В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024

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У міністерстві ставлять амбітні цілі перед українськими спортсменами
В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024
#Олімпіада, #Україна

Джерело - xsport.ua.

Міністерство культури, молоді та спорту презентувало Стратегію розвитку до 2032, в якій зазначено медальний план України на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє xsport.ua.

У Парижі від українських олімпійців будуть очікувати потрапляння у ТОП-20 медального заліку. Відзначимо, що на Олімпіаду у Токіо ставиться завдання здобути 35 медалей.

Результати України на літніх Олімпійських іграх:

1996 Атланта - 23 медалі (9-2-12) - 9 місце в медальному заліку.
2000 Сідней - 23 медалі (3-10-10) - 21 місце.
2004 Афіни - 22 медалі (8-5-9) - 13 місце.
2008 Пекін - 22 медалі (7-4-11) - 12 місце.
2012 Лондон - 19 медалей (5-4-10) - 14 місце.
2016 Ріо-де-Жанейро - 11 медалей (2-5-4) - 31 місце.

Раніше, стали відомі призові за медалі Олімпійських ігор-2020 для українських спортсменів.

Нагадаємо, Україна дійсно може претендувати на проведення Олімпійських ігор.

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