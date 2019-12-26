Збірна України у фінальній частині чемпіонату Європи повинна виходи зі своєї групи.

Про це розповів наставник національної команди Сергій Бебешко.

"Це перш за все вихід з групи. Зараз дуже багато говорять, що у нас легка група. Думаю, наші суперники гадають так само і, напевно, вони задоволені, що їм попалася збірна України. Те, що в нашому квартеті немає топових команд - плюс, але ми не можемо говорити, що у нас група легка.

Ми десять років тому в останнє грали на чемпіонаті Європи й сьогодні ми радше аутсайдери. Будемо йти від матчу до матчу, так як ми робили у відборі. Тоді у нас вийшло, сподіваюся, вийде і зараз. Думаю, нам під силу вийти з групи, - розповів Сергій Бебешко.