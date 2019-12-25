Чиновник назвав розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020 для українських спортсменів

Сума призових за медалі не змінилася

Призові за медалі на Олімпіаді-2020 для українських спортсменів будуть такими ж, як і на попередніх Іграх.

Про це заявив заступник Міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін.

"Призові за Олімпійські ігри поки такими ж і залишаються. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім вже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються", - зазначив Шумілін.

Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: Пхенчхані, Ріо-де-Жанейро і Сочі сума призових за медалі була однакова:

Золото - 125 тисяч доларів (в перекладі на гривні за курсом НБУ);

Срібло - 80 тисяч доларів;

Бронза - 55 тисяч доларів.

Відзначимо, що в на початку 2015 року було прийнято Стратегію 2020 року, де було закладено план завоювати 35 медалей на Олімпійських іграх-2020 на Токіо. При цьому, з Бразилії у 2016 році Україна привезла 11 нагород.

Раніше, колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади.

Нагадаємо, Україна дійсно може претендувати на проведення Олімпійських ігор.