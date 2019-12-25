Срібний призер чемпіонату світу відмовився грати за збірну України

Український шахіст Павло Ельянов більше не буде виступати за збірну України.

Про це він заявив в інтерв'ю Chess-News.

"Ми вимагали зміни тренера. Зараз ми вже нічого не вимагаємо, тому що позиція федерації абсолютно ясна і вона абсолютно неконструктивна. Ніхто ніяких компромісів не запропонував, федерація не хоче розв'язувати це питання з провідними гравцями.

Я припиняю всі взаємини з федерацією шахів України. І грати за збірну не буду, не налаштований під прапором України виступати", - сказав Ельянов.