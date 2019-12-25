 Збірна України з бойового самбо виступила разом із командою «ДНР» на чемпіонаті світу у Росії | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Збірна України з бойового самбо виступила разом із командою «ДНР» на чемпіонаті світу у Росії

Сьогодні 11:48 1129 1
На міжнародному турнірі брала участь команда з невизнаного утворення
Збірна України з бойового самбо виступила разом із командою «ДНР» на чемпіонаті світу у Росії
#Україна, #"ДНР"

Джерело - ua.tribuna.com.

Чемпіонат світу із бойового самбо відбувся у російській Твері.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

У змаганнях також брали участь спортсмени з так званої "ДНР", представлені спортсменами з окупованої частини України. Відзначимо, що турнір відбувався під патронатом Всесвітньої федерації бойового самбо.

Збірна Україна за підсумками змагань посіла перше місце у командному заліку.

Українські спортсмени здобули три золотих і три срібні медалі - Олександр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) і Дмитро Микуца (93 кг) виграли золото, а Анатолій Оськін (57 кг), В'ячеслав Вітрів (68 кг) і Владислав Ільїн (90 кг) відвезли срібло ЧС.

Нагадаємо, Україна направила Японії протест через участь ДНР на турнірі з карате.

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