Росія затягувала суд з WADA, щоб виступити на Олімпіаді під своїм прапором

ОКР зробить все, щоб команда виступала під російським триколором

Поки остаточне рішення WADA не прийняте, російські спортсмени можуть виступати на великих турнірах під своїм прапором і гімном.

Про це заявив голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

"В Олімпійській хартії сказано, що це ігри серед спортсменів, а не серед країн. У нас є всі підстави для того, щоб формувати команду в Токіо. І ми зробимо все, щоб команда виступала під російським триколором. Існують передумови, що історія закінчиться в прямій близькості від Олімпійських ігор або навіть за їх межами. З моменту призначення арбітрів в CAS приблизно пройде три місяці до винесення рішення. Поки остаточне рішення не прийнято, російські спортсмени можуть виступати під своїм прапором і гімном", - сказав Поздняков.

24 грудня виконком Олімпійського комітету Росії провів засідання, на якому детально обговорив рішення WADA відсторонити країну на чотири роки від великих турнірів і позбавити акредитації Російське антидопінгове агентство через звинувачення в махінаціях з базою даних Московської антидопінгової лабораторії з 2012 по 2015 рік.

Раніше, на засіданні наглядової ради РУСАДА було прийняте рішення подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни, щодо рішення WADA про відсторонення російських спортсменів від участі в міжнародних змагань терміном на 4 роки.

Нагадаємо, президент WADA засудив обманні дії Росії.