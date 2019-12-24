Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву

Під загрозою зриву перебуває підготовка українських гімнасток до Олімпіади, і Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві.

Про це заявила тренер збірної України Ірина Дерюгіна.

"На останній нараді в Міністерстві дали зрозуміти, що за формулою, згідно з якою буде фінансуватися спорт, вже нічого неможливо змінити. Для художньої гімнастики грошей не те що вистачає, їх катастрофічно мало. Нам треба хоча б 16 млн гривень, а дають 4,9 млн. Смішна сума, тим більше в олімпійський рік. На ці гроші ми зможемо поїхати тільки на два-три старти в індивідуальних вправах. На підготовку дівчаток в групових вправах немає жодної копійки.

Якщо держава не знайде можливості забезпечити виїзди гімнасток на змагання, то спортсменки самі не поїдуть. У батьків немає таких грошей. Підготовка України до олімпійських змагань з художньої гімнастики - під загрозою зриву.

Ось дивіться, з початку року йде цілий ряд міжнародних змагань і виїздів на них. Підготовка - це квитки, готелі, харчування, нічого зайвого. 95% всіх змагань проходять в першій половині року, до початку Олімпійських ігор. Якщо наші спортсменки пропускають виїзди, це впливає на рейтинг, на імідж і на саму підготовку до Олімпіади. Гімнастки зараз готують нові програми, їх потрібно обкатати. Плюс на міжнародних змаганнях ми хоча б в нормальних умовах виступаємо, а не в жебрацькому і низькому залі як у нас в Києві. Це теж дуже важливо.

А зараз у всіх просто шок. Здійснюється диверсія проти спорту. Нервують тренери, спортсмени. Колись Україна подарувала світові художню гімнастику як олімпійський вид спорту. Як футбол в Британії, так художня гімнастика може стати візитною карткою нашої країни. Адже у нас найсильніша школа, мене розривають з інших країн і просять наших тренерів. А влада тим часом перетворює нас на посміховисько і не може забезпечити навіть необхідний мінімум.

Текст Указу повинен звучати приблизно так: "Ухвалюю: 1. Кабміну створити Оргкомітет з підготовки Чемпіонату, розробити план дій і забезпечити фінансування. 2. Київській адміністрації забезпечити вирішення питань, пов'язаних з проведенням Чемпіонату на території Києва", - зазначила Дерюгіна.