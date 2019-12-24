 Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 | RunNews | Champion.com.ua
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Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10

Сьогодні 14:21 271 0
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10

Джерело - irunning.com.ua.

Відоме австралійське видання The Herald Sun опублікувала список головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Очолив його бігун із ПАР Оскар Пісторіус. ТОП-10 замикає футболіст Луїс Суарес.

1. Оскар Пісторіус (легка атлетика)

Перше місце в цьому незвичайному рейтингу дісталося бігунові з ПАР Оскару Пісторіусу. Оскар - бігун на короткі дистанції, але, найголовніше, він бігав без стоп, оскільки йому їх ампутували в 11-місячному віці через те, що від народження у нього не було малогомілкових кісток. Попри свою фізичну  недугу, Піскаріус домігся дивовижних успіхів - в його активі шість перемог на Паралімпійських іграх (дистанції 100 м, 200 м, 400 м, а також естафета 4х400 м), перемога на чемпіонаті світу в естафеті, а також срібні та бронзові нагороди .

Але найцікавіше, що Оскар кинув виклик бігунам, які не мають фізичні вади, і неодноразово брав участь в забігах для людей без інвалідності. За його досягнення і прагнення боротися зі здоровими людьми Пісторіус отримав прізвисько "Той, що біжить по лезу". Більш того, у 2012 році Оскар став першим бігуном з ампутованими кінцівками, який взяв участь в Олімпійських Іграх, і він навіть ніс прапор ПАР на церемонії закриття.

Але, звичайно ж, в список головних лиходіїв десятиліття Оскар потрапив не за спортивні успіхи, а за те, що 14 лютого 2013 року в своєму будинку в Преторії холоднокровно застрелив свою дівчину - південноафриканську модель Ріву (Ребекку) Стенкамп.

Це був досить гучний судовий розгляд. Спочатку він визнав, що вистрілив в Ріву чотири рази, але заявив, що зробив це помилково, прийнявши дівчину за грабіжника. У зв'язку з цим Оскару були висунуті звинувачення в ненавмисному вбивстві. Після проведення перевірки його психічного стану і розгляду справи суд визнав Оскара винним в ненавмисному вбивстві і засудив до 5-річного ув'язнення.

Втім, історія на цьому не закінчилася. Вже в 2015 році його випустили з в'язниці і решту терміну він повинен був провести під домашнім арештом. Однак водночас прокуратура оскаржувала занадто легке покарання для спортсмена, і їх апеляція була задоволена Верховним апеляційним судом. В результаті його повернули до в'язниці, правда, в більш комфортабельну для інвалідів, і збільшили вирок до 6 років ув'язнення. Більш того, було переглянуто і саме звинувачення, і замість ненавмисного вбивства Оскару тепер ставилося умисне вбивство. У зв'язку з цим прокуратура подала ще одну апеляцію, і 24 листопада 2017 року Верховний апеляційний суд ПАР після розгляду апеляції прокуратури збільшив термін ув'язнення до 13 років 5 місяців.

Про інших учасників рейтингу розповімо коротко:

2. Нік Кірьос (теніс). Оштрафований на 113 000 доларів за неспортивну поведінку. Після турніру в Цинциннаті був умовно відсторонений на 16 турнірних тижнів і отримав піврічний випробувальний термін.

3. Аарон Ернандес (американський футбол). У 2015 році був довічно засуджений за вбивство гравця, який зустрічався з сестрою його нареченої, в 2017-му - виправданий у справі про інше подвійне вбивство. Наклав на себе руки у в'язниці в 2017 році.

4. Девід Ворнер (крикет). У 2018 році разом зі Стівом Смітом і Кемероном Бенкрофт був спійманий на шахрайстві під час матчів в Південній Африці.

5. Конор Мак-Грегор (MMA). У 2017-му намагався кинути стілець в Едді Альвареса і побився в ірландському пабі, в 2018-м - напав на автобус Хабіба Нурмагомедова.

6. Йозеф Блаттер (футбол). Екс-президент ФІФА, який був відсторонений від футбольної діяльності на шість років через корупційний скандал.

7. Сунь Ян (плавання). У 2018-му молотком розбив пробірки з аналізами на очах у допінг-офіцера.

8. Флойд Мейвезер-молодший (бокс). У 2012-му був засуджений за звинуваченням у домашньому насильстві.

9. Алекс Родрігес (бейсбол). Був звинувачений у вживанні стероїдів, дискваліфікований за заборонені препарати, а потім - за вживання наркотиків.

10. Луїс Суарес (футбол). З 2010 року тричі кусав суперників - Отмана Баккала, Бранислава Івановича і Джорджо К'єлліні.

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