Продексім вдома переміг Ураган. Результати матчів 12 туру Екстра-ліги

Центральний матч туру відбувся у Херсоні

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд херсонський Продексім вдома переміг Ураган, ХІТ у Львові був сильнішим за Енергію.

Центральний матч туру відбувся у Херсоні, де місцевий Продексім був сильнішим за івано-франківський Ураган - 4:1. Херсонці впевнено закріпилися на першому місці у турнірній таблиці, вигравши 10 матчів з 11-ти. Поразкою Урагану скористався київський ХІТ, який переграв Енергію і підняв з третього та друге місце. Епіцентр К-Авангард перервав серію поразок, здобувши одне очко у Хмельницьку. Food Centre-СумДУ вдома програв команді Кардинал-Рівне.

Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.

Чоловіки.

12 тур

20 грудня

Енергія - ХІТ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Педяш, 0:2 - 7 Сірий, 0:3 - Школьний

21 грудня

Сокіл - Епіцентр К-Авангард 0:0

Продексім - Ураган 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Корсун, 1:1 - 20 Микитюк, 2:1 - 24 Зварич, 3:1 - 30 Сорокін, 4:1 - 35 Роніньо

22 грудня

Food Centre-СумДУ - Кардинал-Рівне 2:3 (2:3)

Голи: 0:1 - 3 Басич, 1:1 - 4 Бурдюг, 1:2 - 14 Салтанов, 1:3 - 17 Горпинич, 2:3 - 18 Радченко

Раніше, Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги.

Нагадаємо, Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб.