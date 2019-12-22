 Дівчинці, яка виграла три забіги в "кросівках" з пластиру, подарували справжні Nike | RunNews | Champion.com.ua
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Дівчинці, яка виграла три забіги в "кросівках" з пластиру, подарували справжні Nike

Сьогодні 11:14 962 0
Дівчинці, яка виграла три забіги в "кросівках" з пластиру, подарували справжні Nike

Джерело - Чемпіон.

Кілька днів тому весь світ облетіло фото юної бігунки з Філіппін, у якій замість кросівок на ногах був ... медичний пластир! Її дивовижну історію розповів в Facebook тренер, який готував її до забігів.

Дівчинку звати Рея Буллос, їй всього лише 11 років. Рея брала участь в шкільних змаганнях в провінції Ілоїло, і так вийшло, що на команду з 12 осіб було всього лише 2 пари кросівок. Як ви вже зрозуміли, Буллос взуття не дісталася, а на придбання своєї у дівчинки грошей не було. Рея дуже хотіла брати участь в змаганнях і знайшла оригінальний спосіб вирішення проблеми - вона взяла медичний пластир і обклеїла ним ноги так, щоб це було схоже на кросівки. Дівчинка навіть намалювала на них логотип Nike і написала назву бренду.

Рея Буллос нашла оригинальный способ сделать себе обувь

У таких незвичайних "кросівках" Рея зуміла виграти відразу три забіги - на 400 м, 800 м і 1500 м. Після такого феноменального успіху, про який в соцмережах розповів її тренер, весь світ дізнався ім'я Реї Буллос і надихнувся її прагненням до перемоги і любов'ю до бігу.

&quot;Кроссовки&quot; Реи до и после бега

Історія дівчинки моментально стала вірусної, і про цю дивовижну досягнення дізналися представники місцевого магазину спортивного взуття SM Store. Керівництво магазину вирішило подарувати талановитій спортсменці фірмові кросівки, і навіть запропонувало їй самостійно вибрати вподобану пару. Рея, звісно ж, обрала собі кросівки від компанії Nike.

Рея Буллос с новыми кроссовками Nike

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