Росія оскаржить рішення WADA про відсторонення від міжнародних змагань

РУСАДА вирішила скористатися правом на апеляцію

На засіданні наглядової ради РУСАДА було прийняте рішення подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни, щодо рішення WADA про відсторонення російських спортсменів від участі в міжнародних змагань терміном на 4 роки.

Про це повідомляє ua-football.

На початку грудня WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) за маніпуляції з даними московської лабораторії на чотири роки ізолювало Росію від міжнародних спортивних змагань, а також позбавили права на проведення великих турнірів.

У РУСАДА (Російського антидопінгового агентства) був 21 день на подачу апеляції щодо рішення WADA. На засіданні наглядової ради, РУСАДА вирішила скористатися правом на апеляцію в Спортивному арбітражному суді Лозанни.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.