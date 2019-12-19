МОК позбавив українця золотої медалі Олімпіади-2012

Важкоатлет поніс покарання за використання забороненої речовини

Міжнародний олімпійський комітет позбавив 33-річного українського важкоатлета Олексія Торохтія золотої медалі, яку він виграв на Олімпіаді-2012 у Лондоні у ваговій категорії до 105 кг.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Після проведеної МОК перевірки допінг-проб з Олімпіади-2012, в пробі Торохтія було виявлено заборонену речовину - дегідрохлорметилтестостерон.

У грудні 2018-го року Міжнародна федерація важкої атлетики тимчасово відсторонила Олексія від участі в змаганнях. У грудні 2019-го стало відомо, що Торохтій дискваліфікований на два роки (з грудня 2018-го по грудень 2020-го року).

Результат Торохтія на Олімпіаді-2012 анульований. Спортсмен зобов'язаний повернути отримані медаль, диплом і значок.