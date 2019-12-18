 Хімік програв третій матч групового етапу Ліги чемпіонів | Волейбол | Champion.com.ua
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Хімік програв третій матч групового етапу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:40 98 0
Українки поступилися вдома німецькому Альянсу
Хімік програв третій матч групового етапу Ліги чемпіонів
#Хімік, #Альянс

Джерело - Чемпіон.

В Южному Одеської області у матчі третього туру групи С жіночої Ліги чемпіонів з волейболу чемпіон України Хімік програв німецькому клубу Альянс зі Штутгарта.

Гості перемогли у чотирьох партіях.

Матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Хімік проведе 23 січня 2020 року у Польщі з клубом ЛКС з Лодзі.

Ліга чемпіонів по волейболу. Жінки
Група С.
3 тур, 17 грудня

Хімік - Альянс 1:3 (22:25 16:25 25:22, 26:28)

Раніше, Прометей програв дебютний матч у Кубку Виклику.

Нагадаємо, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.

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