Джерело - Чемпіон.

У Токіо відкрили головну арену Олімпійських ігор-2020 року.

Про це повідомляє Twitter головної спортивної події чотириріччя.

Арена, що вміщає 68 тисяч глядачів, прийме церемонії відкриття і закриття Ігор, а також змагання з футболу та легкої атлетики. На заході був присутній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Цікаво, що Національний стадіон у Токіо вже був головною ареною Ігор-1968 після чого пережив кілька реконструкцій.