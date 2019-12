У Токіо відкрили головну арену Олімпійських ігор-2020 року.

Про це повідомляє Twitter головної спортивної події чотириріччя.

Арена, що вміщає 68 тисяч глядачів, прийме церемонії відкриття і закриття Ігор, а також змагання з футболу та легкої атлетики. На заході був присутній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Цікаво, що Національний стадіон у Токіо вже був головною ареною Ігор-1968 після чого пережив кілька реконструкцій.

Hello, our Stadium! 🏟



The #Tokyo2020 Olympic Stadium is ready to host the world. 🙌🏻😍🌏#RoadToTokyo 🇯🇵 pic.twitter.com/eRGe9tbDhP