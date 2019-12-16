Мотор переграв Войводіну у перенесеному матчі SEHA-Ліги

Мотор посів друге місце у групі А

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 9-го туру SEHA-Ліги з гандболу Мотор приймав сербську Войводіну.

Матч повинен був минути 10 грудня у Запоріжжі, але гру перенесли через несприятливі погодні умови. В той день через сильний туман аеропорт Запоріжжя не приймав літаки, і сербська команда не зуміла прибути на гру.

Результат звітної гри на вихід до наступних стадій змагань не впливав. Мотор виходив до чвертьфіналу змагань з другого місця, Войводіна - до 1/8 фіналу. Груповий етап вже майже завершився і залишалося у цій групі зіграти лише цю гру.

Мотор святкував перемогу над сербами. У першій половині зустрічі забезпечили перевагу у три голи. Після перерви зуміли не лише втратити перемогу у рахунку, а й збільшити її.

SEHA-Ліга з гандболу

Група А

9 тур, 16 грудня

Мотор - Войводіна 37:29 (18:15)

Раніше, Мотор вирвав перемогу у Нексе в 8 турі SEHA-Ліги.

Нагадаємо, Мотор переміг Порту у Лізі чемпіонів.