Збірна України серед гравців з вадами зору – чемпіон світу

Збірна України з футзалу серед гравців з вадами зору втретє стала чемпіоном світу

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу Сумщини.

З 4 по 14 грудня у турецькій Анталії відбувався чемпіонат світу з футзалу серед гравців з вадами зору. Серед учасників цього "мундіалю" була і збірна України, яка розглядалася серед фаворитів турніру. І команда, яку очолюють Ігор Кравченко, Володимир Гладов та Микола Чхайло, підтвердила цей статус.

На шляху до фіналу українці обіграли господарів майданчику, збірну Туреччини (4:0), Росії (4:0), Італії (8:1), Англії (3:0), Іспанії (5:0) та Японії (6:0). А у фіналі "синьо-жовті" знову зустрілися зі збірною Англії та переграли представників Туманного Альбіону з рахунком 6:2. Таким чином, збірна України серед гравців з вадами зору втретє стала чемпіоном світу.