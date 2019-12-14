В Лас-Вегасі відбудеться серія боїв UFC 245: Розклади турніру

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 15 грудня в Лас-Вегасі відбудеться серія боїв UFC 245. Всього заплановано 13 поєдинків, але найбільше фанатів будуть цікавити титульні сутички. У октагоні буде вирішуватися доля чемпіонських поясів в напівсередній та напівлегкій вазі у чоловіків і в найлегшій вазі у жінок.

У головному бою Камару Усман захищатиме свій титул, який він завоював в березні перемігши Тайрона Вудлі. Суперник Усмана – Колбі Ковінгтон, раніше володів званням тимчасового чемпіона в цій ваговій категорії.

Камару і Колбі багато в чому схожі своїми стилями та обидва роблять ставку на роботу в партері. Саме тому складно сказати, у кого більше шансів на перемогу. Хоча, аналітики Parimatch все ж більше вірять в Усмана – 63%. Також варто відзначити, що бійці перед поєдинків встигли наговорити різного один іншому і це лише підлило олії у вогонь. Очікується, що публіка буде більше підтримувати веселуна Колбі, який знає, як завести фанатів.

Також буде відстоювати титул Макс Холлоуей. Його суперник – Олександр Волкановскі, який переміг в минулому поєдинку екс-чемпіона Жозе Алду. Втім, найкращі дні бразильця позаду і тому не всіх той бій вразив. Так що в цій сутичці шанси на стороні чемпіона - 61% від Parimatch. Макс набрав відмінний темп і мало хто може зрівнятися з ним в стійці. Інше питання, як він впорається з досвідченим борцем. Саме таким є Волкановскі.

Ще один чемпіонський бій, це зустріч Аманди Нуньєс і Жермейн де Рандамье. До речі, це ще й реванш. Шість років Аманда нокаутувала Жермейн в першому раунді і тепер де Рандамье може помститися за ту поразку, а заодно і відібрати чемпіонський титул. Правда, поки що шанси не на її користь – 72% на перемогу Аманди за оцінками Parimatch. Це не дивно, оскільки у Нуньєс за плечима більш серйозні суперниці, такі як, наприклад, Крістіан Сантос.