Шестеро українок виступлять на Кубку світу у Солт-Лейк-Сіті

Харлан візьме участь у Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

З 13 по 15 грудня в Солт-Лейк-Сіті (США) відбудеться Кубок світу в жіночій шаблі, на якому україну представлятимуть на турнірі шестеро спортсменок.

В індивідуальних змаганнях виступлять Юлія Бакастова, Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Жовнір та Олена Вороніна.

Що стосується командного турніру, то в українську заявку увійшли четверо. Це Бакастова, Харлан, Комащук та Вороніна.

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