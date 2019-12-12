 Шестеро українок виступлять на Кубку світу у Солт-Лейк-Сіті | Фехтування | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо Київ - Лугано 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:30 9405
Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 20:38 21940 5
Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:09 1217
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 16:00 842
Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі
Сьогодні 14:30 5412
Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 09:38 1209
WBO зобов’язала Джошуа та Усика домовитися про бій
Сьогодні 09:22 1592
Манчестер Юнайтед прийме АЗ, Стандарт зіграє із Арсеналом. Розклад матчів 6 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:46 438
Каштру: Арбітр прийняв декілька досить цікавих рішень
Сьогодні 08:13 2507 1
Динамо - Лугано: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 07:15 2799
Блоги
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 1488
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 20:55 829
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
Вчора 17:17 635
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 634
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
Вчора 13:09 2450
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:50 Футбол Три українці вийдуть у старті Гента на матч з Олександрією 123
20:50 Блог Динамо пропустило гол у роздягальню 257
20:38 Пряма трансляція Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 21940 5
20:35 Баскетбол Лідер Дніпра пропустить шість тижнів 136
20:30 Футбол Динамо Київ - Лугано 0:1. ОНЛАЙН 9405
20:20 Футбол Клуб Другої ліги хоче звернутися до CAS у справі дозаявки суперником воротаря-любителя 119
20:08 Футбол Динамо дізналося потенційних суперників по наступному раунду Юнацької ліги УЄФА 376
19:57 Хокей Збірна Франції розгромила Естонію на чемпіонаті світу у Києві 156
19:49 Баскетбол Чемпіон України вдома програв дебютанту у Суперлізі 136
19:35 Фехтування Шестеро українок виступлять на Кубку світу у Солт-Лейк-Сіті 230
19:17 Футбол Венглинський пророкує розгром для Лугано 227
19:00 Футбол Капітан Шахтаря відповів на критику Степаненка 1388
18:42 Футбол Караваєв і Попов вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Лугано 373
18:36 Біатлон Два українці потрапили до ТОП-6 у суперспринті на Кубку IBU 261
18:22 Біатлон Стали відомі стартові склади збірної України у спринті на Кубку світу у Гохфільцені 887
18:05 Футбол Півзахисник Шахтаря арбітрів матчу з Аталантою назвав клоунами 806
17:50 Футбол Маліновський подорожчав на 1,5 мільйони євро 867
17:35 Біатлон Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU 349
17:21 Хокей До збірної України довикликано двох голкіперів 782
17:05 Футбол Вартість Роналду впала на €15 мільйонів 634
16:48 Бокс Атлас: Шанси Усика на перемогу у бою з Джошуа зросли 455
16:46 RunNews 5 порад щодо бігу в дуже-дуже холодну погоду 113
16:30 Хокей У Києві стартував молодіжний чемпіонат світу 368
16:21 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу спринтерську гонку у Гохфільцені 368
16:13 Футбол На матчі Динамо - Лугано очікується близько 20 000 глядачів 424

Шестеро українок виступлять на Кубку світу у Солт-Лейк-Сіті

Сьогодні 19:35 230 0
Харлан візьме участь у Кубку світу
Шестеро українок виступлять на Кубку світу у Солт-Лейк-Сіті
#США, #Харлан

Джерело - Чемпіон.

З 13 по 15 грудня в Солт-Лейк-Сіті (США) відбудеться Кубок світу в жіночій шаблі, на якому україну представлятимуть на турнірі шестеро спортсменок.

В індивідуальних змаганнях виступлять Юлія Бакастова, Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Жовнір та Олена Вороніна.

Що стосується командного турніру, то в українську заявку увійшли четверо. Це Бакастова, Харлан, Комащук та Вороніна.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

Коментарі ()