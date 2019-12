Режисер фільмів про допінг звинуватив МОК у підтримці Росії

Міжнародний олімпійський комітет захищає Росію від повного відсторонення від міжнародних змагань на чотири роки.

Про це німецький журналіст Хайо Зеппельт написав у Twitter.

На думку автора викривальних фільмів про допінг у російському спорті, президент МОК Томас Бах посприяв тому, щоб спортсмени з Росії надалі виступали на міжнародному рівні у нейтральному статусі, попри санкції Всесвітнього антидопінгового агентства.

Best friends for ever? ;-) Putin+Bach in 2019 re demands for collective sanctions against RUS: Putin: „any punishment [...] should be individual and based on what that individual did.“ Bach: „...principle of individual justice to which every human being is entitled.“