Режисер фільмів про допінг звинуватив МОК у підтримці Росії

Бах посприяв Росії

Міжнародний олімпійський комітет захищає Росію від повного відсторонення від міжнародних змагань на чотири роки.

Про це німецький журналіст Хайо Зеппельт написав у Twitter.

На думку автора викривальних фільмів про допінг у російському спорті, президент МОК Томас Бах посприяв тому, щоб спортсмени з Росії надалі виступали на міжнародному рівні у нейтральному статусі, попри санкції Всесвітнього антидопінгового агентства.

"Кращі друзі назавжди? Путін + Бах в 2019-му знову проти колективних санкцій відносно Росії. Будь-яке покарання має бути індивідуальним та ґрунтуватися на діях конкретної людини. Принцип індивідуального права повинен бути понад усе для будь-якої людини", - написав Зеппельт.

Best friends for ever? ;-) Putin+Bach in 2019 re demands for collective sanctions against RUS: Putin: „any punishment [...] should be individual and based on what that individual did.“ Bach: „...principle of individual justice to which every human being is entitled.“ — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 11 грудня 2019 р.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.