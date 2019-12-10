 Олімпійська чемпіонка: Які ще порушення потрібні, щоб Росію дискваліфікували не частково? | Лижі | Champion.com.ua
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Олімпійська чемпіонка: Які ще порушення потрібні, щоб Росію дискваліфікували не частково?

Сьогодні 17:23 331 0
З Беккі Скотт складно не погодитися
Олімпійська чемпіонка: Які ще порушення потрібні, щоб Росію дискваліфікували не частково?
#Скотт, #Росія

Джерело - Главком.

Член комітету спортсменів WADA, олімпійська чемпіонка, колишня канадська лижниця Беккі Скотт виступає за повне відсторонення Росії від найбільших міжнародних змагань.

Про це Скотт заявила в інтерв'ю CBC.

"Важливо прочитати те, що написано дрібним шрифтом. Те, що просувається як відсторонення, насправді ним не є. Цього не достатньо. Це не відповідає тому, що дійсно відповідає принципам чесного спорту і захищає чистих спортсменів. WADA не використала влади і повноважень, щоб застосувати їх самостійно або закликати до повної дискваліфікації.

Я відчуваю, що рішення не виправдало очікувань від організації в світлі серйозності порушень, шахрайства і корупції, які ми спостерігали в останні кілька років.

Що ж потрібно зробити для повного відсторонення? Якщо багаторічна, повсюдна державна допінгова програма в спорті, висміювання антидопінгової системи і правил, а також тих, хто їх створює і притримує, - це все недостатньо, то що ж потрібно зробити?" - сказала Скотт.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

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