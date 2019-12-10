Американська журналістка назвала російський гімн та прапор – мелодією і ганчіркою

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) не може покарати винних.

Про це розповіла журналістка The Washington Post Саллі Дженкінс.

"WADA насправді не усунуло Росію від Олімпійських ігор в Токіо. WADA лише заборонило гімн і прапор, мелодію і невелику ганчірку. Це ідеальне рішення для організації, турботою якої є нанесення косметики, вливання ботокса в проблему.

Багато російських спортсменів зможуть змагатися, і це правильно, враховуючи, що вони стали жертвами держсистеми допінгу. WADA не підходить на роль організації, яка може розділити винних і випадкових жертв. Саме WADA - слабкий учасник історії. А ще важливіше, що це зіпсований інструмент, яким можна довіряти. Нікому не може подобатися поведінка Росії, але WADA не є легітимним суддею", - написала Дженкінс.