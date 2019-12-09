Гендиректор РУСАДА: Ми впали у лайно, і тепер все дуже погано

За Росію взагалі ніхто не заступився на виконкомі WADA, хоча писали, що серед членів виконкому є кілька наших союзників.

Про це гендиректор РУСАДА Юрій Ганус заявив в інтерв'ю Фонтанці.

"Що буде далі після рішення WADA? Будуть створені дорожні карти. Одна з головних завдань – та ж сама, яка була перед Олімпіадою в Південній Кореї. У нас же висновки не робляться ніякі. Точніше ми, РУСАДА, робимо ці висновки, а наша спортивна влада – ні. Відповідно, ми також будемо відпрацьовувати всі питання, пов'язані з підготовкою наших спортсменів у відповідності з усім стандартами для того, щоб вони змогли виступити на Олімпіаді.

У РУСАДА взагалі немає ніяких обмежень в роботі. Якби цього не сталося, тут би працювали інші іноземні агентства. Ми наше агентство за два роки підняли з небуття, але на нас в Росії постійно ведуть якісь атаки, на нас переводять стрілки. РУСАДА – єдина організація всередині спортивної системи, яка вийшла гідно з цієї історії.

Ми не підвели спортсменів. Завдяки нам зберігається міст, який допоможе нас повернути в міжнародний спорт. Ось це дуже важливо зрозуміти. Я вас запевняю, ми робили і робимо все можливе і неможливе для того, щоб дійсно забезпечити належний рівень захисту прав наших спортсменів. На жаль, не були виконані умови відповідності, які не залежали від РУСАДА. Ми продовжимо працювати в повному обсязі.

Так, за Росію взагалі ніхто не заступився на виконкомі WADA, хоча писали, що серед членів виконкому є кілька наших союзників. І це реакція міжнародної спільноти. Тому всі ці розмови про те, що нас хтось там підтримує в WADA, в МОК, – неправда. Всі обурені тим становищем, яке є, тими маніпуляціями, які ми зробили з базами даних московської лабораторії. А це хіба було непередбачувано? Ми впали в лайно. Так само, як з легкою атлетикою. Там все зовсім погано. Звідти, напевно, взагалі нікого не допустять до Олімпіади", - зазначив Ганус.