Міжнародний паралімпійський комітет підтримав рішення WADA відсторонити Росію від Олімпійських ігор

Джерело - sports.ru.
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтримав рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонити Росію від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу на 4 роки.
Про це він заявив на своєму сайті.
"Ті, хто відповідав за маніпуляції з даними московської лабораторії, зробили все можливе, щоб підірвати принципи чесного і чистого спорту.
Це неповага до світового спортивного руху. Ми згодні з тим, що винні в маніпуляціях повинні бути покарані.
МПК хотів би подякувати WADA за виконану ними роботу по викриттю спроби обдурити систему", - йдеться в заяві МПК.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки.