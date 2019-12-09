Міжнародний паралімпійський комітет підтримав рішення WADA відсторонити Росію від Олімпійських ігор

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтримав рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонити Росію від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу на 4 роки.

Про це він заявив на своєму сайті.

"Ті, хто відповідав за маніпуляції з даними московської лабораторії, зробили все можливе, щоб підірвати принципи чесного і чистого спорту.

Це неповага до світового спортивного руху. Ми згодні з тим, що винні в маніпуляціях повинні бути покарані.

МПК хотів би подякувати WADA за виконану ними роботу по викриттю спроби обдурити систему", - йдеться в заяві МПК.