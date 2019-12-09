Міністр спорту РФ: В Олімпійських іграх беруть участь спортсмени від ОКР, на який ніякі санкції не поширюються

Правильно справу вживання допінгу розглядати у Спортивному арбітражному суді.

Про це заявив Міністр спорту РФ Павло Колобков.

"Деякі санкції, на думку ряду юристів, як і на мою думку, суперечать хартії Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Є санкції до членів Олімпійського комітету Росії (ОКР) і заборони на прапор і гімн. В Олімпійських іграх беруть участь спортсмени від Олімпійського комітету країни, а так як на ОКР ніякі санкції не поширюються, тут є широкі можливості для юристів.

Що стосується допуску спортсменів, я б не став зараз порівнювати все це з Пхенчханом-2018. Це різні ситуації. ОКР був тоді вражений в правах, зараз такого немає.

Перспективи досить хороші, є певна аргументація. Правильно цю справу розглядати в Спортивному арбітражному суді (CAS). Там рішення виробляються не у відповідності з доповіддю департаменту розслідувань WADA", - сказав Колобков.