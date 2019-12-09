Міністр спорту РФ: В Олімпійських іграх беруть участь спортсмени на яких санкції не поширюються

Джерело - sports.ru.
Правильно справу вживання допінгу розглядати у Спортивному арбітражному суді.
Про це заявив Міністр спорту РФ Павло Колобков.
"Деякі санкції, на думку ряду юристів, як і на мою думку, суперечать хартії Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Є санкції до членів Олімпійського комітету Росії (ОКР) і заборони на прапор і гімн. В Олімпійських іграх беруть участь спортсмени від Олімпійського комітету країни, а так як на ОКР ніякі санкції не поширюються, тут є широкі можливості для юристів.
Що стосується допуску спортсменів, я б не став зараз порівнювати все це з Пхенчханом-2018. Це різні ситуації. ОКР був тоді вражений в правах, зараз такого немає.
Перспективи досить хороші, є певна аргументація. Правильно цю справу розглядати в Спортивному арбітражному суді (CAS). Там рішення виробляються не у відповідності з доповіддю департаменту розслідувань WADA", - сказав Колобков.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки.