Газзаєв: Це шок! Чому не перевіряють на допінг США, Велику Британію і Норвегію?

Екс-наставник київського Динамо Валерій Газзаєв не очікував такого жорсткого і шокуючого рішення WADA по відношенню до такої великої спортивної держави.

Про це він заявив в інтерв'ю Спорт-Експрес в Україні.

"Я ніяк не очікував такого жорсткого і шокуючого рішення WADA по відношенню до такої великої спортивної держави! Такого ніколи не було в історії Олімпійського руху. У мене відразу виникає питання. Ми відновили РУСАДА в 2018 році, виробили разом з WADA ефективну систему тестування спортсменів. Це було в 2018-му році, підкреслюю.

А сьогодні приймається рішення за підсумками перевірки бази даних московської антидопінгової лабораторії з 2012 по 2015 роки. Де логіка? Це ж маячня! Чому тоді не перевіряють інші національні федерації – США, Норвегію, Велику Британію?! Якщо ви вирішили подивитися базу даних російських спортсменів за 2012–2015 рік, тоді перевіряйте й інші країни! Звідки таке виборче і негативне ставлення до Росії? Рішення WADA – політичне!", - зазначив Газзаєв.