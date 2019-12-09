Медведєв - про санкції WADA: Це продовження антиросійської істерії

Неможливо ігнорувати рішення Міжнародного антидопінгового агентства по російським спортсменам.

Про це Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив в інтерв'ю РІА Новини.

"Неможливо ігнорувати рішення Міжнародного антидопінгового агентства по нашим спортсменам. Я зараз не буду проводити детальний аналіз; не так давно, виступаючи з інтерв'ю, я сказав, що в даному випадку очевидно, що і на російській стороні - я маю на увазі в нашому спортивному співтоваристві - існують значні поки проблеми з допінгом, це неможливо заперечувати.

Те, що всі ці рішення повторюються, і часто відносно спортсменів, які так чи інакше вже були покарані, не кажучи вже про інші моменти, звичайно, наводить на думку, що це продовження антиросійської істерії, яка придбала вже хронічну форму", - сказав Медведєв.