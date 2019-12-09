Медведєв - про санкції WADA: Це продовження антиросійської істерії

Джерело - sports.ru.
Неможливо ігнорувати рішення Міжнародного антидопінгового агентства по російським спортсменам.
Про це Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив в інтерв'ю РІА Новини.
"Неможливо ігнорувати рішення Міжнародного антидопінгового агентства по нашим спортсменам. Я зараз не буду проводити детальний аналіз; не так давно, виступаючи з інтерв'ю, я сказав, що в даному випадку очевидно, що і на російській стороні - я маю на увазі в нашому спортивному співтоваристві - існують значні поки проблеми з допінгом, це неможливо заперечувати.
Те, що всі ці рішення повторюються, і часто відносно спортсменів, які так чи інакше вже були покарані, не кажучи вже про інші моменти, звичайно, наводить на думку, що це продовження антиросійської істерії, яка придбала вже хронічну форму", - сказав Медведєв.
Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.
Також, санкції ВАДА щодо Росії включають футбольний ЧС-2022.