Комітет спортсменів WADA закликав усунути Росію від Олімпіади

Більшість спортсменів WADA виступили за санкцію щодо Росії

Комітет спортсменів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) закликав повністю усунути Росію від участі в Олімпіаді-2020 у Токіо і Олімпіади-2022 у Пекіні.

Про це вказано у заяві комітету.

"Ми стверджуємо, що шахрайство, маніпуляції і обман, виявлені на сьогодні, будуть тривати при менш жорсткій відповіді… Постійний і навмисний обман і корупція в Росії - це насмішка не тільки над тими, хто грає за правилами, а й над тим, хто їх створює і відстоює", - йдеться у заяві комітету.

Відзначимо, що до комітету WADA входять 17 спортсменів, дев'ять з них підтримали таке рішення.

Раніше, МОК поставив ультиматум Росії.

Також, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.