Комітет спортсменів WADA закликав усунути Росію від Олімпіади

Джерело - tvrain.ru.
Комітет спортсменів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) закликав повністю усунути Росію від участі в Олімпіаді-2020 у Токіо і Олімпіади-2022 у Пекіні.
Про це вказано у заяві комітету.
"Ми стверджуємо, що шахрайство, маніпуляції і обман, виявлені на сьогодні, будуть тривати при менш жорсткій відповіді… Постійний і навмисний обман і корупція в Росії - це насмішка не тільки над тими, хто грає за правилами, а й над тим, хто їх створює і відстоює", - йдеться у заяві комітету.
Відзначимо, що до комітету WADA входять 17 спортсменів, дев'ять з них підтримали таке рішення.
Раніше, МОК поставив ультиматум Росії.
Також, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.