МОК поставив умову Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запропонував російській владі передати WADA справжню базу даних Московської лабораторії.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Учасники дискусії рішуче засудили осіб, відповідальних за маніпуляції з базою даних Московської лабораторії перед її передачею WADA в січні 2019 року. І прийшли до висновку, що це було атакою на спорт, і такі дії повинні привести до жорстких санкцій щодо винних.

Російській владі було запропоновано надати вихідні дані, на яких ґрунтується ця справа. Надання повних вихідних даних забезпечить дотримання справедливості, коли винні будуть належним чином покарані, а нове невинне покоління чистих російських спортсменів повністю усунуте від підозр", - йдеться в повідомленні МОК.