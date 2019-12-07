Захарова: Звинувачувати наших спортсменів зміною громадянства на російське не можна, там кращі умови

Спортсмени не повинні гребувати зміною громадянством заради професійної кар’єри.

Про це розповіла олімпійська чемпіонка з гімнастики Стелла Захарова.

"Звинувачувати наших спортсменів не можна. Ми самі своїми руками виштовхуємо їх. Там спорту створили кращі умови. А тут він стоїть з простягнутою рукою. Ми, спортсмени, поза війнами. Ми маємо бути поза всім цим. Ми приносимо олімпійські нагороди, славу. А нас сьогодні своїми руками виштовхують. Мільйони людей виїздять і десь миють туалети, доглядають старих людей. За тисячу євро. Чому тут вони не можуть законно отримати цю тисячу? Не бачу, за що потрібно засуджувати спортсменів. Ну, Росія, ну, що поробиш", - розповіла Захарова.