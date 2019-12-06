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Українська чемпіонка дискваліфікована на два роки та віддасть золото через проблеми з допінгом

Сьогодні 13:08 611 0
Корсун відсторонена на два роки
Українська чемпіонка дискваліфікована на два роки та віддасть золото через проблеми з допінгом
#Корсун, #допінг

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіонка універсіади в Наполі з потрійного стрибка українка Ольга Корсун відсторонена від спорту на 2 роки за допінг.

Про це генеральний секретар ФЛАУ Михайло Медведь заявив Експресу.

"У її організмі виявили сліди сечогінних препаратів. Міжнародна федерація поінформувала нас про цю проблему, ми вирішили відсторонити спортсменку від виступів на два роки", - сказав Медведь.

Корсун дискваліфікована, починаючи з 12 липня 2019 року по 11 липня 2021 рік з анулюванням результатів і призових.  

Таким чином з титулом чемпіонки Всесвітньої універсіади Ольга попрощається, так само як і зі встановленим в Наполі особистим рекордом – 13 м 90 см. Золото перейде до португальської спортсменки Эвеліс Таварес де Вейга, яка на Універсіаді відстала від Корсун на 9 см. 

Нагадаємо, у Києві відкрили оновлений легкоатлетичний манеж.

 

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