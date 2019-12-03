Джерело - noc-ukr.org.
Плавець Михайло Романчук визнаний найкращим спортсменом України в листопаді.
Про це повідомила прес-служба НОК України.
В останній місяць осені Романчук зумів завоювати відразу дві медалі на Кубку світу у Досі. Михайло став другим на дистанції 400 метрів вільним стилем, а потім став золотим призером на дистанції 1500 метрів, встановивши новий рекорд турніру.
Романчук став найкращим спортсменом місяця в країні вже вдруге. Вперше він переміг у номінації у серпні 2018 року після завоювання трьох медалей на чемпіонаті Європи.
Раніше, Романчук здобув срібло на етапі Кубка світу.
Нагадаємо, Романчук став срібним призером чемпіонату світу.