Українські фігуристи завоювали золото і срібло у Стамбулі

Українці серед найкращих на турнірі у Туреччині

Українські фігуристи завоювали дві медалі на традиційному міжнародному турнірі Bosphorus Cup 2019, який відбувся у Стамбулі.

Про це повідомляє Хsport.

Танцювальний дует юніорів Марії Голубцової і Кирила Білоброва завоював золото. Вони показали найкращий результат як в довільному (98,56 бала), так і в короткому танці (64,19 бала) і піднялися на вершину п'єдесталу із загальним результатом - 162,75 бала. Це вже друга перемога дуету в сезоні після першого місця на Кубку Хеллоуїна в Будапешті.

Ще одну медаль Україні приніс танцювальний дует Олександра Назарова і Максима Нікітіна. Українська пара посіла друге місце, як в ритмічному (76,64 бала), так і в довільному танці (112,59 бала) і, в підсумку, завоювала срібну медаль.

Нагадаємо, українка виграла бронзу Кубка Європи з лижної акробатики.