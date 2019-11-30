Знову лідери здобули перемоги. Результати других матчів 5 туру Суперліги

Барком-Кажани втримує лідерство у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Відбулися другі матчі 5-го спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Вчора чотири лідери чемпіонату Серце Поділля, Барком-Кажани, Житичі Житомир та МХП-Вінниця у перших матчах святкували впевнені перемоги з однаковим рахунком 3:0. Сьогодні, 30 листопада, нічого не змінилося у цих протистояннях. Лідери чемпіонати святкували перемоги і у других матчах.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Чоловіки

5 тур, другі матчі, 30 листопада

Юракадемія - Серце Поділля 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)

Буревісник - Барком-Кажани 0:3 (11:25, 17:25, 10:25)

Житичі Житомир - Новатор 3:0 (25:14, 25:14, 25:18)

МХП-Вінниця - Локомотив 3:0 (25:21, 25:17, 25:18)

Нагадаємо, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.