Російську чемпіонку можуть повернути на турнір у Глазго

Джерело - xsport.ua.
Триразова чемпіонка світу в стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкене можуть знову включити у склад учасниць турніру в Глазго, який відбудеться у лютому.
Про це повідомляє Tass.
Британська федерація легкої атлетики вивчає питання з допуском спортсменки після рішення World Athletics призупинити процес відновлення Всеросійської федерації легкої атлетики через втручання у розслідування у справі Данила Лисенко.
Організатори пояснили своє рішення тим, що Ласіцкене може не отримати вчасно необхідний для виступу нейтральний статус.
Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.
Раніше, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.