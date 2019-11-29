Російську чемпіонку можуть повернути на турнір у Глазго

Марія Ласіцкене має шанси виступити на турнірі у Глазго

Триразова чемпіонка світу в стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкене можуть знову включити у склад учасниць турніру в Глазго, який відбудеться у лютому.

Про це повідомляє Tass.

Британська федерація легкої атлетики вивчає питання з допуском спортсменки після рішення World Athletics призупинити процес відновлення Всеросійської федерації легкої атлетики через втручання у розслідування у справі Данила Лисенко.

Організатори пояснили своє рішення тим, що Ласіцкене може не отримати вчасно необхідний для виступу нейтральний статус.

Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.