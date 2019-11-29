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Російську чемпіонку можуть повернути на турнір у Глазго

Сьогодні 11:31 302 0
Марія Ласіцкене має шанси виступити на турнірі у Глазго
Російську чемпіонку можуть повернути на турнір у Глазго
#Росія, #Ласіцкене, #Глазго

Джерело - xsport.ua.

Триразова чемпіонка світу в стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкене можуть знову включити у склад учасниць турніру в Глазго, який відбудеться у лютому.

Про це повідомляє Tass.

Британська федерація легкої атлетики вивчає питання з допуском спортсменки після рішення World Athletics призупинити процес відновлення Всеросійської федерації легкої атлетики через втручання у розслідування у справі Данила Лисенко.

Організатори пояснили своє рішення тим, що Ласіцкене може не отримати вчасно необхідний для виступу нейтральний статус.

Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.

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