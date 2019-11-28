Всесвітнє антидопінгове агентство покарає російських спортсменів через неправильну політику держави.

Про це розповів коментатор Василь Уткін.

"Насправді я б хотів, щоб хоча б один спортсмен подав позов до Росії, тому що все, що з ними відбувається, багато в чому пов'язане з неправильною політикою російської держави.

Ну вирішили ви підтасувати базу даних. Але що це таке? Це спецоперація. Виявляється, ви не вмієте робити спецоперацій. Ви думаєте, що стерли, і цього ніхто не помітить. А виявляється, це дуже легко помітити.

Ми можемо по-різному ставитися до того, як влаштоване зараз життя в Росії, але факт в тому, що нашою країною керують люди, які генетично мають пряме відношення до спецслужб. Якщо вони зі своїм прямим обов’язком не можуть впоратися, як вони розбираються в усьому іншому? Ось ця думка не дає мені спокою", - відзначив Уткін.