Збірна України в елітному раунді кваліфікації до чемпіонату світу стартує матчем з Сербією

Джерело - Прес-служба АФУ.
Підопічні Олександра Косенка проведуть поєдинки групи В елітного раунду кваліфікації до чемпіонату світу-2020 у сербському Ніші з 1-го по 4-те лютого.
Пропонуємо вашій увазі розклад усіх матчів у групі В:
1 лютого
17:30. Сербія – Україна
21:30. Іспанія – Франція
2 лютого
17:30. Сербія – Франція
21:30. Україна – Іспанія
4 лютого
17:30. Україна – Франція
21:30. Іспанія – Сербія
Нагадаємо, що напряму на чемпіонат світу потрапить переможець групи. Натомість, команда, що посяде друге місце вестиме боротьбу за додаткову перепустку на стадії плей-оф.
Раніше, збірна України вийшла до елітного раунду.