Збірна України в елітному раунді кваліфікації до чемпіонату світу стартує матчем з Сербією

Змагання відбудуться у сербському Ніші

Підопічні Олександра Косенка проведуть поєдинки групи В елітного раунду кваліфікації до чемпіонату світу-2020 у сербському Ніші з 1-го по 4-те лютого.

Пропонуємо вашій увазі розклад усіх матчів у групі В:

1 лютого

17:30. Сербія – Україна

21:30. Іспанія – Франція

2 лютого

17:30. Сербія – Франція

21:30. Україна – Іспанія

4 лютого

17:30. Україна – Франція

21:30. Іспанія – Сербія

Нагадаємо, що напряму на чемпіонат світу потрапить переможець групи. Натомість, команда, що посяде друге місце вестиме боротьбу за додаткову перепустку на стадії плей-оф.

Раніше, збірна України вийшла до елітного раунду.