Мотор налаштовується на перемогу у матчі проти Порту

Джерело - Чемпіон.
Гравців Мотора налаштовують на перемогу у матчі Ліги чемпіонів проти Порту.
Про це розповів виконувач обов'язки головного тренера Ростислав Ланевич.
"Налаштовуємося на перемогу, хоча розуміємо, що суперник дуже кваліфікований. Порту в цьому сезоні вдало грає в Лізі чемпіонів. Ми розбираємо їхню гру і готуємо свої напрацювання, спробуємо нейтралізувати їх гру в нападі. Думаємо, вони будуть багато грати 7 на 6. Порту дуже добре розбираються в таких ситуаціях, тому нам потрібно випереджати їх задуми і заважати вивести гравця на кидок "- поділився Ланевич.
Суперники запорожців зараз лідирують у турнірній таблиці групи. Трансляцію матчу Мотор - Порту 27 листопада покаже телеканал XSPORT. Початок о 18.55.
Нагадаємо, Мотор зіграв внічию із Кілем у Лізі чемпіонів.