Мотор налаштовується на перемогу у матчі проти Порту

Гравців Мотора налаштовують на перемогу у матчі Ліги чемпіонів проти Порту.

Про це розповів виконувач обов'язки головного тренера Ростислав Ланевич.

"Налаштовуємося на перемогу, хоча розуміємо, що суперник дуже кваліфікований. Порту в цьому сезоні вдало грає в Лізі чемпіонів. Ми розбираємо їхню гру і готуємо свої напрацювання, спробуємо нейтралізувати їх гру в нападі. Думаємо, вони будуть багато грати 7 на 6. Порту дуже добре розбираються в таких ситуаціях, тому нам потрібно випереджати їх задуми і заважати вивести гравця на кидок "- поділився Ланевич.